Barrages Mondial-2014 : Algérie et Ghana s'ajoutent au quintet africain

L'Algérie et le Ghana sont devenues mardi les deux dernières équipes africaines qualifiées pour le Mondial-2014, aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Cameroun.

Ce sont donc les cinq mêmes équipes qui étaient au Mondial-2010 en Afrique du Sud qui iront au pays du foot roi l'été prochain (12 juin-13 juillet). Ce sera la 4e participation des Fennecs algériens à une Coupe du monde après celles de 2010, 1986 et 1982. Et la 3e des «Black Stars» du Ghana après les éditions 2006 et 2010. La qualification du Ghana était logique après son barrage aller remporté 6 à 1. Les «Pharaons» ont gagné en vain mardi le barrage retour au Caire mardi (2-1). L'issue était plus indécise pour des Fennecs battus en barrage aller 3 à 2 par les Etalons du Burkina Faso. Au retour à Blida, comme un symbole, c'est le vétéran Bougherra qui a marqué le but de la qualification algérienne (1-0).