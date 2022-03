Lutte contre le cancer - Alice Detollenaere s'est fait enlever son 2e sein

Lutte contre le cancer : Alice Detollenaere s'est fait enlever son deuxième sein

L'ex-Miss et compagne de Camille Lacourt est passée sur le billard pour se faire ôter le sein droit, de manière «préventive».

Déjà opérée du sein gauche en février 2020, parce qu'elle souffrait d'un cancer, l'ancienne Miss Bourgogne est aujourd'hui très investie dans la lutte contre le cancer et dans le soutien aux femmes qui en souffrent. Elle a décidé de lever le tabou et évoque tous les sujets avec ses followers, parfois de manière légère pour lever la chape de plomb qui entoure souvent la maladie. Ainsi, avant l'opération, en légende d'une photo d'elle avec son fils Marius, elle écrivait «Dernière soirée avec mon bébé et avec mon néné».