Concert au Luxembourg: Alicia Keys, diva «on fire» pour illuminer la Rockhal

ESCH/BELVAL - Comment peut-on associer autant la puissance et la douceur? Vendredi soir, Alicia Keys et ses musiciens ont offert un show phénoménal au public du Luxembourg. Dernière date européenne de la tournée.

1 / 34

On dit souvent que l’attente rend les choses plus savoureuses. Alors c’est cette magie-là qui a opéré vendredi soir, à la Rockhal. Neuf ans après son premier show luxembourgeois, Alicia Keys a enfin pu honorer une date programmée depuis longtemps dans le cadre de sa tournée mondial Alicia - The World Tour, mais décalée à plusieurs reprises. La New-Yorkaise aux 65 millions de disques vendus a livré un show alternant puissance et tendresse, à l’image de l’artiste de 41 ans. Oui, ça fait un peu plus de vingt ans qu’Alicia Keys nous berce, pourtant des jeunes enfants étaient aussi là pour l’écouter vendredi soir.

Alors que l’Américaine avait fait le buzz en invitant Aya Nakamura sur scène à l'AccorHotels Arena de Paris Bercy, il y a quelques jours, et qu’elle avait remis ça à Mannheim, en Allemagne, laissant la scène et son piano à son fils Egypt Daoud Dean, bientôt 12 ans, devant 17 000 personnes, cette fois pas de surprise du genre pour le rendez-vous luxembourgeois. Mais un show phénoménal, au niveau pour balayer deux décennies de carrière et enchaîner des hits à n’en plus finir.

Sourire permanent sur un visage radieux

Une diva, au sens noble, sourire permanent sur un visage radieux. Rayonnante, pailletée, d’une classe sans nom. «Luxembourg can you feel my love tonight?», lance-t-elle alors même que le Grand-Duché a l’honneur d’être la dernière date européenne de la tournée. Quelques minutes plus tard, Alicia Keys sort de la pénombre pour surgir sur un îlot, avec ses instruments, au centre de la salle, loin de la scène, au beau milieu de la foule. Scotchant, accessible.

Alicia Keys Vincent Lescaut/L'essentiel