Alicia Keys joue les Michelle Obama

Le magazine Glamour s’est amusé à «déguiser» ses stars en icônes des États-Unis et la chanteuse soul a été catapultée Première dame.

À peine six semaines après l'investiture de son président de mari et voilà déjà Michelle Obama élevée au rang d'îcône américaine. Alicia Keys pose avec les petites filles modèles censées incarner Sasha et Malia.