Concerts: Alicia Keys, Seeed, Blues’n Jazz Rallye… week-end de folie au Luxembourg

Vendredi 15 juillet

Alicia Keys a retrouvé les clés de l’inspiration

AFP

«Quand j’ai commencé à composer ce disque, je ne me sentais pas créative, avant de réaliser qu’il me fallait un retour aux sources. Je ne me suis pas occupée de la production. On m’a suggéré de me rapprocher du producteur hip-hop, Mike Will Made It. La vibe a été instantanée», explique Alicia Keys, à propos de «Keys».

La chanteuse et musicienne américaine a dévoilé ce huitième album, seulement quinze mois après le précédent, «Alicia», décalé à plusieurs reprises. Neuf ans après son premier show luxembourgeois, la New-Yorkaise aux 65 millions de disques vendus peut enfin honorer une date programmée depuis longtemps et décalée à plusieurs reprises.

Ce vendredi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Complet.

Samedi 16 juillet

Le marathon du jazz et du blues, dans la capitale

Mis entre parenthèses depuis trois ans en raison du Covid, le Blues’n Jazz Rallye, qui avait célébré sa 25e édition en 2019, fera de nouveau vibrer les rues de la capitale aux sons jazz, funk, soul et blues. Avec sa voix claire et son groove élégant, le multi-instrumentiste basé à Londres, Jordan Rakei, sera l’une des vraies découvertes de cette édition. L’artiste néo-zélandais et australien sera à voir à Neumünster, à 20h45.

Elle a accompagné sur scène la légende du funk, Prince, pendant plus de deux décennies. Formation à géométrie variable originaire de Minneapolis, The New Power Generation (1) devrait mettre le feu à la scène de l’Abbaye de Neumünster, à partir de 22h45.

Il a joué avec John Lee Hooker ou BB King. Auréolé de cinq Grammy Awards, Robert Cray (3) est une véritable légende du blues. L’Américain se produira au parc Odendahl avec son groupe, à 21h45. Le jazz sera bien évidemment à l’honneur, avec notamment la scène LX Jazz, au Melusina. On pourra y admirer entre autres Arthur Posing, Greg Lamy ou David Ascani. Parmi les nouveautés proposées cette année, notons la présence d’une scène électro-jazz, située place Auguste Engel. Le collectif jazz-funk berlinois Wanubalé s’y installera à 21h30, avant que le Français survolté Mezerg ne transforme la place en dancefloor avec son live électro.

Les pionniers Die Fantastischen Vier gardent la pêche

On ne présente plus Die Fantastischen Vier, véritables pionniers du rap allemand. Sur les rails depuis plus de trois décennies, la formation de Stuttgart a sorti dix albums studio, dont «Captain Fantastic» en 2018. Les vétérans gardent la pêche, et chacune de leurs prestations demeurent explosives. Épaulés par les beats de And. Ypsilon, le rappeur/DJ Michi Beck et les rappeurs Smudo et Thomas D inaugureront la grande scène Open Air de Luxexpo.

Samedi, 20h, Luxexpo Open Air, à Luxembourg-Ville. Entrée: 65,90/82,40 euros.

Danser sous les hauts-fourneaux avec Emina Helena

La Luxembourgeoise Emina Helena, les Françaises La Fraicheur et Valérie Lemonnier et le Serbe Filip Xavi mettront le feu aux platines au Socle C, bunker à ciel ouvert au cœur des hauts-fourneaux, lors d’une soirée proposée par la Rockhal et Esch 2022.

Samedi, 21h, Socle C, à Esch-Belval. Entrée: 10 euros.

Dimanche 17 juillet

Le phénomène Seeed de retour au Luxembourg

Sept ans après son acclamé album éponyme, Seeed revenait avec «Bam Bam» en 2019. La tournée s’annonçait triomphale, avant que la pandémie ne s’en mêle. Mais le triomphe n’était que partie remise, et le groupe de reggae allemand va créer l’événement, dimanche, au Luxembourg, avec le plus grand concert en plein air payant de 2022.

Près de 15 000 fans recevront les bonnes vibes du groupe berlinois.