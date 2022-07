Moments difficiles : Alicia Vikander esseulée à cause de sa célébrité

Quand sa carrière a décollé, l’actrice suédoise Alicia Vikander s’est sentie triste et livrée à elle-même.

À 33 ans, Alicia Vikander peut se targuer d’avoir déjà un sacré parcours à Hollywood. Révélée dans le film «Danish Girl», en 2015, pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice, dans un second rôle, la Suédoise a ensuite été propulsée star en incarnant le personnage de Lara Croft dans «Tomb Raider», en 2018.

Cependant, cette ascension fulgurante ne lui a pas apporté que des avantages. «Quand, aux yeux des autres, j’étais au sommet de ma gloire, j’étais en fait la plus triste, a confié Alicia au «Sunday Times». Je n’arrêtais pas de me dire de vivre ça à fond, que c’était incroyable. Mais je ne savais pas quoi faire. Il y avait tous ces vols en première classe, ces chambres d’hôtel cinq étoiles. Mais je me retrouvais toujours seule».