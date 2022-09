Étude européenne: Alimentation: les résidents ne regardent pas vraiment les prix

Alors que le prix est le facteur le plus important pour 54% des Européens qui font leurs courses, il arrive seulement en 5e position chez les résidents du Luxembourg: seuls 35% d'entre eux regardent attentivement ce que coûtent leurs aliments. C'est le plus bas pourcentage de l'UE, quand près de trois quarts des Portugais et 70% des Grecs sortent la calculette, au moment de remplir leur caddie. C'est ce qui ressort de l'Eurobaromètre consacré à la sécurité alimentaire, publié mercredi, et réalisé entre le 22 mars et le 15 avril derniers, auprès de 507 résidents.