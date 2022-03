Opération mondiale : Aliments et alcool frelatés: 50 réseaux démantelés

Une opération coordonnée par Interpol et Europol a permis de démanteler près de 50 réseaux responsables de trafics d'aliments et alcools frelatés.

Farines infestées, produits avariés, crevettes pleines de pesticides: plus de 3 600 tonnes d'aliments dangereux et 9,7 millions de litres d'alcool frelaté, d'une valeur de marché estimée à 55 millions d'euros, ont pu être saisis au cours de cette 7e opération Opson qui s'est déroulée du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018, précisent les organisations de coopération policière dans un communiqué. C'est une fois de plus l'alcool de contrebande qui a constitué la plus grande part des saisies, relèvent les organisations.