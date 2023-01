Aline Rosenbaum : «Regardez bien le prix unitaire et le prix au kilo»

La séquence du 19 janvier

Et d’ajouter: «On voit que les entreprises essayent de faire passer les augmentations de prix de la façon la plus discrète possible. On est au courant, ce qu’on peut faire, c’est dire aux gens: faites attention, regardez bien quel est le prix unitaire, le prix au kilo. Ne vous laissez pas influencer par le fait d’acheter un produit par trois, plutôt que par un. Ce n’est pas nécessairement moins cher, il faut faire attention à l’étiquetage», conclut la nouvelle directrice de l’Union luxembourgeoise des consommateurs.