France : Alisha, frappée et noyée par deux camarades: place au procès en appel

La Cour d’appel de Versailles doit se pencher, de lundi à vendredi, sur le sort de deux adolescents. Ils sont à nouveau jugés pour avoir frappé puis tué une camarade de classe, Alisha, 14 ans , à Argenteuil en mars 2021, sur fond de harcèlement. Il y a presque six mois, debout dans le box d’une salle d’audience garnie, le garçon et la fille de 16 ans semblaient de marbre à la lecture détaillée du jugement.

Un guet-apens?

«C’est pas normal, j’attendais quelque chose de la loi. Eux, ils vont sortir dans dix ans. Ma fille a été tuée», avait crié la mère d’Alisha dans les couloirs du Palais de justice, soutenue par des proches. Le parquet, dont les réquisitions étaient plus sévères que la décision, avait fait appel dès le lendemain.

À Versailles, la qualification des faits sera de nouveau au cœur des débats. Se peut-il que ce duo d’ados, malgré son âge tendre, ait fomenté un dessein aussi funeste que celui du guet-apens dans lequel est tombée Alisha le 8 mars 2021? «Quand on prend séparément tous les actes préparatoires de ce couple infernal, ils convergent tous vers un seul et unique objectif: tuer Alisha. Tout en essayant d’en anticiper les conséquences judiciaires», a affirmé Me Jean Tamalet, qui a repris la défense de la famille de la jeune fille.