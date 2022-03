Alitalia: les repreneurs jettent l'éponge

La Compagnie aérienne italienne, alliance de grands patrons italiens, a décidé vendredi de ne pas présenter d'offre définitive de reprise du groupe d'aéronautique.

Selon des sources proches de la Cai, la compagnie explique sa décision par le rejet de l'accord sur les contrats de travail et les critères de sélection du personnel par les syndicats de pilotes et de personnel navigant. Aucun porte-parole de la Cai n'était immédiatement joignable pour confirmer ces informations.

La Cai conditionnait le dépôt de son offre à la signature de cet accord par tous les syndicats. Or, les syndicats de pilotes et de personnel navigant ont refusé de signer un document préliminaire proposé par le gouvernement concernant ces questions. Les quatre confédérations syndicales CGIL, UIL, CISL et UGL, l'ont paraphé.