Avis tranché: Allaitement: Ashley Graham veut qu’on respecte le choix des mamans

Suivre son instinct

Avec son premier fils, elle s’était fixé comme objectif personnel de tenir un an. «Et puis j’ai fait un an et j’ai pensé: Et si je continue?» Le mannequin se rappelle que quelqu’un lui a dit: «Tu ne veux pas être cette maman, dont les enfants sont assez grands pour soulever la chemise. Et j’ai répondu: ''Eh bien, et si je suis cette maman? Qu’est-ce que ça peut faire? Merci''. Merci beaucoup pour cette contribution». Elle a décidé de donner à ses jumeaux, Roman et Malachi, du lait maternisé plus rapidement, mais les commentaires n’ont pas cessé. «On me disait: ''Eh bien, vous allez toujours allaiter, non? ou Tu n’arrêtes pas, hein?''» Sa solution? Suivre son intuition.