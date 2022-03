Choc : Allan Theo tourne un porno en famille

Après son dernier clip trash, le chanteur vient de faire ses débuts dans le X pour Marc Dorcel. Les autres actrices du film sont sa femme et la sœur de cette dernière.

«Vous l'avez connu chanteur? Le 24 octobre, découvrez-le dans une nouvelle expérience musicale et pornographique.» Tel est le message twitté par Marc Dorcel, le producteur français de films pour adultes, mercredi. Suite à cette étonnante déclaration, les fans d'Allan Theo se sont demandés si leur idole avait vraiment tourné dans un porno. La réponse ne s'est pas fait attendre: le premier film X du chanteur est bel et bien disponible depuis le jeudi 24 octobre sur le site de Dorcel. Allan y a comme partenaire, Sophie Theo, son épouse et mère de sa petite Jaïnhaa âgée d'un an, ainsi que l'actrice porno Ava Courcelles, qui est également sa belle-sœur!