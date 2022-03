Allemagne: échec des négociations entre patrons et employés de banque

Le syndicat Verdi et le patronat sont restés «très éloignés» à la veille des vacances. Les hausses de salaires proposées sont insuffisantes, selon le syndicat.

Ils partiront en vacances sans accord salarial. Au troisième tour des négociations, le syndicat Verdi et le patronat du secteur bancaire allemand n’ont pas trouvé de terrain d’entente. L'offre des employeurs n'est "absolument pas discutable et insuffisante", selon le syndicat. Les banques ont offert une hausse des salaires de 6% en trois temps, jusqu'à fin 2010, tandis que Verdi réclamait notamment 8% de plus et une garantie sur les emplois pour les 250 000 employés du secteur.