Allemagne en difficulté: Bruxelles abaisse ses prévisions de croissance en Europe

La croissance se poursuit dans la zone euro et dans l'UE, mais à un rythme plus faible que prévu.

Bruxelles table désormais sur un recul du produit intérieur brut (PIB) de 0,4% cette année de l'Allemagne, avant un rebond de 1,1% l'an prochain, contre +0,2% et +1,4% attendus jusqu'ici. L'Allemagne souffre de la faiblesse de ses exportations et de son vaste secteur industriel, ses traditionnels points forts. Les indicateurs de confiance dans l'industrie sont en baisse depuis le début de l'année, en particulier dans les secteurs énergo-intensifs, «durement touchés par le choc des prix de l'énergie» lié à la guerre en Ukraine, a souligné l'exécutif européen dans un rapport publié lundi.

Au total, la croissance se poursuit cependant dans la zone euro et dans l'UE, mais à un rythme plus faible que prévu. Pour l'ensemble des 27 pays membres, Bruxelles table désormais sur 0,8% de croissance en 2023 et 1,4% en 2024, soit respectivement 0,2 point et 0,3 point de moins par rapport aux dernières prévisions publiées le 15 mai.