NewsVidéosRadioDeutsch
MétéoE-paperImmobilierEmploiMycar
NewsVidéosRadioDeutsch
MétéoE-paperImmobilierEmploiMycar
News|Monde|

Lufthansa: les pilotes et le personnel de cabine déclenchent une grève jeudi

Publié

AllemagneLufthansa: le syndicat des pilotes appelle à la grève jeudi

Le syndicat du personnel de cabine UFO s'est également joint à l'appel. C'est le dossier des retraites qui motive le mouvement.

Les avions de la compagnie allemande risquent de rester cloués au sol jeudi.

Les avions de la compagnie allemande risquent de rester cloués au sol jeudi.

AFP

Le syndicat des pilotes du groupe allemand de transport aérien Lufthansa appelle à une journée de grève jeudi dans le pays, dans le cadre d’un conflit social sur la retraite d’entreprise, a indiqué une de ses porte-parole à l’AFP mardi.

La grève concerne tous les vols de la compagnie principale Lufthansa et ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo décollant d’Allemagne, a ajouté la porte-parole du syndicat Vereinigung Cockpit (VC). Le syndicat de personnel de cabine UFO a aussi appelé à la grève.

Entrons en contact

Curieux de découvrir qui fait l'actu à L'essentiel? Rejoins-nous sur le réseau business n° 1 au Luxembourg!

(afp/rk)

Ton opinion

1
0
6
0 commentaires