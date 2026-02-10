Publié
AllemagneLufthansa: le syndicat des pilotes appelle à la grève jeudi
Le syndicat du personnel de cabine UFO s'est également joint à l'appel. C'est le dossier des retraites qui motive le mouvement.
Le syndicat des pilotes du groupe allemand de transport aérien Lufthansa appelle à une journée de grève jeudi dans le pays, dans le cadre d’un conflit social sur la retraite d’entreprise, a indiqué une de ses porte-parole à l’AFP mardi.
La grève concerne tous les vols de la compagnie principale Lufthansa et ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo décollant d’Allemagne, a ajouté la porte-parole du syndicat Vereinigung Cockpit (VC). Le syndicat de personnel de cabine UFO a aussi appelé à la grève.
