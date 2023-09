Allemagne: Nouvelle interdiction d'un groupuscule néonazi

Des perquisitions ont été lancées mardi dans dix régions du pays en visant vingt-huit appartements de membres de l'organisation «Hammerskins Germany», précise un communiqué du ministère de l'Intérieur. L'interdiction vise également des sections régionales et la sous-organisation «Crew 38», toujours en se basant sur le droit des associations.

130 membres

La propagation d'une théorie raciale basée sur l'idéologie nazie est au cœur de l'action du groupuscule, via des concerts ou diffusions d'enregistrements sonores et la vente d'objets antisémites. Ses membres dans le monde se désignent comme des «frères» et se considèrent comme l'élite de la scène skinhead d'extrême droite.