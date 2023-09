Allemagne: Reprise de la production chez Volkswagen après une panne majeure

VW n'a pas donné de détails sur la cause du problème. «Il n'y a toujours pas d'indication que la panne ait été causée par des actions externes», a déclaré le porte-parole, semblant ainsi exclure une cyberattaque. Les systèmes informatiques étant en cours de redémarrage, des perturbations dans la production sont encore possible jusqu'au retour à la normale complet, a-t-on ajouté de même source.

D'autres marques affectées

La panne de réseau a commencé mercredi à la mi-journée. La production a été interrompue dans toutes les usines allemandes de Volkswagen, la principale marque du constructeur éponyme. Outre Wolfsburg, plus grosse usine et siège du groupe, les sites de Emden, Zwickau, Osnabrück et Dresde ont aussi été à l'arrêt. D'autres marques du premier constructeur européen ont également été affectées, avait indiqué un porte-parole mercredi sans pouvoir préciser dans quelle mesure. Selon la presse, des usines Audi et Porsche ont aussi rencontré des problèmes, ainsi que des sites du groupe hors d'Allemagne.