Football : Un choc Allemagne-Espagne au premier tour du Mondial 2022

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar (21 novembre-18 décembre), s'est déroulé ce vendredi soir. Retrouvez le tirage complet.

Tirage clément pour la France

La France de Kylian Mbappé et Karim Benzema, championne du monde en titre, va quant à elle retrouver le Danemark de Christian Eriksen, demi-finaliste du dernier Euro, ainsi que la Tunisie, dans le Groupe D, un tirage relativement clément, même si son huitième de finale pourrait être plus ardu, avec l’Argentine, la Pologne et le Mexique comme adversaires potentiels. La Belgique affrontera la Croatie, le Maroc et le Canada dans le groupe F.