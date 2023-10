Aller à Europa-Park coûtera plus cher l’an prochain

Pour une famille de deux adultes et deux enfants, il faudra débourser 227 euros en basse saison pour entrer à Europa-Park l’an prochain, contre 213 euros cette année. 20min/Matthias Spicher

Assurances, carburant, énergie, alimentation: la hausse des prix à la consommation ne laisse aucun répit à ceux qui voient leur budget se resserrer jour après jour. Et le secteur des loisirs n’échappe hélas pas à cet engrenage: pour compenser les augmentations des charges, les tarifs prennent l’ascenseur. C’est ce qui attend les visiteurs d’Europa-Park, dès l’an prochain.

Les billets d’entrée adultes vont passer de 65 à 69,50 euros en haute saison, et de 57,50 à 61,50 euros en basse saison, soit une augmentation de près de 7%. Pour les enfants et les séniors, il faudra débourser 59,50 euros en haute saison (au lieu de 56 euros) et 52 euros en basse saison (contre 49 euros), soit une hausse d’un peu plus de 6%.

La direction du parc affirme avoir tout fait pour contenir la hausse des prix des billets, alors que l’augmentation des charges diverses représenterait 15%, selon sa porte-parole, citée dans Argovia Today. Celle-ci met aussi en avant le fait que de nouvelles attractions, dont le grand huit Voltron, seront proposées aux visiteurs. Il n’empêche: pour une famille composée de deux adultes et deux enfants qui voudrait aller à Europa-Park, il faudra sortir entre 14 et 16 euros de plus suivant la saison, pour une facture globale allant de 227 à 258 euros.

Pas mieux chez Disney

Autre destination prisée des Luxembourgeois, le parc Disney à Paris a déclenché un torrent de réactions indignées cet été, lorsqu’il a annoncé changer ses formules d’abonnements à l’année, ont rapporté différents médias. Les passionnés de ce lieu ont dénoncé une hausse de 26 à 40% des prix des Pass, tout en pointant une baisse notable des avantages réservés aux abonnés. Et Disney semble avoir introduit la tarification variable en fonction de la fréquentation du parc, un procédé qui suscite également la grogne des habitués.

Et ce n’est guère plus réjouissant ailleurs: selon une étude réalisée par un site spécialisé, les billets d’entrée des parcs de loisirs en France ont augmenté en moyenne de 6,5% en 2023. Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques ont connu la plus forte hausse (+7,5%), tandis que les parcs animaliers n’ont augmenté leurs tarifs que de 4,5% en moyenne.