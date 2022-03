Eurostar en panne : Aller à Londres: le parcours du combattant

Bus, ferry, avion: les passagers, qui ont dû renoncer à prendre l'Eurostar pour rejoindre Londres ou Paris, cherchaient leur salut dans d'autres moyens de transport...

Face à l'afflux des voyageurs bloqués par l'Eurostar qui se sont reportés sur l'avion, les compagnies aériennes ont répondu présent. British Airways a remplacé ses appareils A319 et A320 par des A321, pouvant transporter 180 passagers et rajouté un Boeing 747. La britannique Flybe a aussi prévu des appareils plus grands sur les lignes Birmingham-Paris et Southampton-Paris. Air France a quant à elle indiqué "ne pas avoir changé ses capacités et assurer ses liaisons normalement" entre Londres et Paris.

Quant aux sites Internet de voyages Expedia ou Opodo, ils ne proposaient plus de places pour un vol direct lundi. Restaient des billets à partir de mardi, aux itinéraires improbables: rejoindre Paris depuis Londres en passant par...Milan, Zurich, Munich, Amsterdam ou Dublin.

"Le port de Calais tourne bien"

Autre alternative: l'autocar. Eurolines, groupement européen de transporteurs, a augmenté le nombre de ses départs quotidiens des deux côtés de la Manche de 8h à 23h. "Nous avons affrêté lundi treize cars au lieu de six habituellement", a indiqué une porte-parole d'Eurolines, qui prévoyait de transporter plus de 700 passagers lundi et mardi au lieu de 350. Les voyageurs pouvaient aussi se tourner vers les ferries.

À Calais, la rotation des bateaux trans-Manche s'effectuait normalement. "Le port de Calais tourne bien", a indiqué la communication du port. Le transport passagers piétons se passe "quasi normalement", a assuré de son côté la compagnie de ferries P&O.

"Il y a zéro temps d'attente"

"Il y a quelques petits retards dus au fait que les passagers Eurostar sont déviés vers nous, entraînant un afflux de personnes, et aux mauvaises conditions climatiques, mais rien de significatif".

Pas de problème non plus d'accès, côté français, aux navettes du tunnel sous la Manche transportant camions, voitures et autocars, qui ont recommencé à circuler depuis samedi matin.

"Il y a zéro temps d'attente", a assuré Eurotunnel, la société exploitante. En revanche, du côté anglais, plus aucune nouvelle réservation n'était possible, de nombreuses personnes s'étant repliées sur ces navettes à cause des perturbations sur les Eurostar. L'attente pouvait durer plus d'une heure trente en raison du nombre de Britanniques voulant se rendre en France, notamment pour les sports d'hiver.