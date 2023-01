Au Luxembourg : Allergies: la pluie nous protège des pollens… pour le moment

LUXEMBOURG – Les noisetiers et les aulnes produisent des pollens très précoces, en raison des températures élevées des premiers jours de l'année. Mais les allergiques sont pour le moment à l'abri.

«D'habitude, cela commençait plutôt mi-février, et plus encore mi-mars», soupire le Dr François Hentges, du service d'immunologie-allergologie du CHL et responsable de la station d'aérobiologie qui récolte les données sur les pollens présents dans l'air. «Mais comme il a fait très doux pour la saison, il y a déjà quelques pollens d'arbres dans l'air, depuis le début de l'année».

Les responsables: les noisetiers et les aulnes. «Ils ont de quatre à cinq semaines d'avance. Mais en moyenne, ces dernières années, la saison commence trois semaines plus tôt qu'avant», affirme le médecin. Toutefois, les personnes allergiques n'en ressentent pas encore vraiment les effets. «Avec la pluie, les pollens tombent beaucoup par terre et ne restent donc pas dans l'air». De quoi épargner les bronches des personnes sensibles, d'autant que les arbres produisent en ce moment «des quantités importantes de pollens».

Un pic allergique en avril?

Difficile de dire, toutefois, comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines. Si le temps devient plus sec, les pollens seront davantage libérés et les allergies pourront se développer. Et après les noisetiers, les bouleaux et les chênes constitueront les ennemis principaux des allergiques pour un pic de la saison vers le mois d'avril. Même si tout devient de plus en plus compliqué à prédire en raison du dérèglement climatique.

Quoi qu'il en soit, les allergies aux pollens d'arbres pourront provoquer des conjonctivites, des rhumes des foins, des éternuements. Dans certains cas, elles atteignent les bronches et peuvent alors causer des crises d'asthme. Pour les éviter, le Dr Hentges évoque les «mesures pratiques, comme rester à l'intérieur. Le masque protège bien aussi» et la possibilité de prendre des antihistaminiques, «cela marche assez bien».

Les cas les plus graves auront besoin d'un traitement à inhaler. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux, pour les allergiques, être suivis médicalement. Et, si on veut se désensibiliser, «il faut faire le traitement quelques mois avant le début de la saison».

