Guerre en Ukraine : «Allez vous faire foutre»: Elon Musk fâche Zelensky et son entourage

Le patron de Tesla a plongé le président ukrainien et des hauts responsables dans une colère noire en proposant une résolution du conflit, lundi, sur Twitter.

Le président Volodymyr Zelensky et d’autres responsables ukrainiens ont débattu lundi, sur Twitter, avec le milliardaire américain Elon Musk, de l’invasion russe. La conversation a mal tourné, l’ambassadeur de Kiev en Allemagne allant jusqu’à dire au fondateur de SpaceX «d’aller se faire foutre». L’échange a commencé par une proposition d’Elon Musk de paix entre Kiev et Moscou. Il proposait de nouveaux référendums sous supervision de l’ONU, l’abandon de la Crimée à la Russie et un «statut neutre» pour l’Ukraine.