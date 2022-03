Soldat ukrainien : «Allez vous faire foutre!» lance-t-il avant de mourir

Plutôt que de se rendre face à un navire militaire russe, treize combattants ukrainiens qui se trouvaient sur l’île des Serpents ont préféré mourir, jeudi.

Il ne s’est pas laissé impressionner. Jusqu’au bout. Un soldat ukrainien stationné sur l’île ukrainienne des Serpents a préféré donner sa vie plutôt que de baisser les armes face à un vaisseau de guerre russe qui approchait. Dans un échange radio enregistré jeudi et diffusé notamment par CNN, on peut entendre un militaire russe prévenir: «Pour éviter un bain de sang et des pertes injustifiées… Je répète, nous sommes un navire militaire russe. Nous vous proposons de vous rendre immédiatement. Sinon, vous serez bombardés».