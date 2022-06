Au Luxembourg : Allez-vous rester au pays lors de la fête nationale?

LUXEMBOURG – Est-ce que le grand retour des festivités à l'occasion de la fête nationale va pousser la population à faire la fête sur place?

«L’année dernière, je suis resté au Luxembourg pour faire la fête», admet Luca, 32 ans, originaire d’Italie et établi au Grand-Duché, depuis bientôt cinq ans. «Mais cette année, j’ai beaucoup de mariages d’amis à rattraper. J’en ai trois en une seule semaine. Pour la fête nationale, et le congé de ce 23 juin, je vais donc profiter de l’occasion pour voyager et partir à l’étranger. Cette fois-ci, je ne serai pas au pays».