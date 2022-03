Barack Obama : «Allez-y et votez. Arrêtez cette farce»

La président américain a appelé samedi les républicains qui bloquent l'adoption du budget au Congrès d'«arrêter cette farce» et de «mettre fin maintenant au shutdown».

Barack Obama a demandé samedi en termes vifs de voter immédiatement pour mettre fin à la paralysie de l'administration. «Allez-y et votez. Arrêtez cette farce. Mettez fin maintenant au shutdown», a dit le président américain à l'adresse des élus républicains dans son allocution radio-télévisée hebdomadaire. La crise budgétaire à Washington, qui provoque depuis mardi dernier la paralysie partielle des services fédéraux, est entrée samedi dans son cinquième jour sans solution en vue. Le Sénat a déjà approuvé le budget et «il y a suffisamment d'élus républicains et démocrates à la Chambre des représentants prêts à faire de même, et à mettre fin immédiatement à la paralysie budgétaire», a dit Obama. «Mais l'aile droite du parti républicain ne veut pas laisser le président de la Chambre John Boehner soumettre cette loi au vote».