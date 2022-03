Attention! : Alli, la fausse pilule miracle

Depuis l'année dernière, la pilule Alli, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre parce qu’il s’agit du premier médicament anti-obésité disponible sans ordonnance, est vendue dans les pharmacies européennes.

Deux fois moins dosée que le Xenical (Roche), qui contient la même substance active, l’Orlistat, Alli empêche les graisses absorbées de passer dans l’organisme. La pilule minceur «miracle»?

Les effets observés en France, où le produit est commercialisé depuis huit mois et demi, livrent des enseignements qui dépassent les débats théoriques. «Alli n’est pas assez efficace. Il faut prendre deux comprimés de 60 mg pour avoir un effet, soit l’équivalent d’une dose de Xenical», indique Gilles Demarque, médecin nutritionniste à Paris. «Si l’on se repose uniquement sur ce produit, on n’apprend pas à manger mieux et on tombe dans l’effet yo-yo. Je recommande donc uniquement un usage ponctuel, lors d’excès, et associé à une alimentation hypocalorique et de l’exercice physique», ajoute-t-il.

Plus grave: outre l’efficacité moindre d’Alli, qui, dans certains cas, n’occasionne qu’une perte d’un demi-kilo par mois, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) faisait savoir le 17 décembre dernier que près de 20 % des consommateurs français d’Alli ne respectent pas les indications d’usage, soit notamment d’avoir un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 28. L’Afssaps insiste également sur le fait que la durée maximale du traitement devrait être de six mois.

Les femmes qui prennent la pilule comme moyen de contraception doivent être particulièrement attentives car Alli provoque des diarrhées, sévères dans certains cas, et le contraceptif pourrait ainsi ne pas avoir le temps d’agir. La situation s’aggrave encore si l’on ingère trop d’aliments gras tout en prenant Alli: des diarrhées graisseuses se manifestent! Sans oublier flatulences et autres inflammations du pancréas...

Autant y réfléchir à deux fois avant de courir l’acheter, d’autant que le produit se vend plus de 60 euros la boîte.

Mangez-vous trop vite? Mesurez votre temps



La vitesse à laquelle on finit son repas influence le poids corporel. Plus on mange vite, plus le risque de grossir augmente. Comment y remédier? En plaçant un mouchard sous son assiette. Mise au point par l’Institut Karolinska de Stockholm, une petite balance ronde, appelée mandomètre, présente sur un écran d’ordinateur un graphique qui indique le poids de la nourriture dans l’assiette et le temps mis pour l’absorber. La courbe générée se compare à la ligne idéale définie par un thérapeute. À la fin du repas, une voix dit si vous avez mangé trop vite. Des chercheurs de la clinique d’obésité de l’hôpital pour enfants de Bristol ont testé l’appareil sur 106 jeunes de 9 à 17 ans, comparés à un groupe témoin. Verdict: tous les ados obèses mangeaient trop vite. Après un an d’usage de l’appareil, les enfants mangeaient des doses moins importantes à une vitesse réduite de 11 %.

De la graisse, oui, mais seulement sur les fesses et les hanches!



Une étude de l’Université d’Oxford (Grande-Bretagne) qui vient de paraître a de quoi réconcilier toutes celles et ceux qui se plaignent de quelques kilos en trop avec leurs formes rebondies. Selon les chercheurs, accumuler un stock de graisse sur les hanches, les cuisses et l’arrière-train aide l’individu à se protéger contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. En revanche, la graisse sur le ventre est mauvaise pour la santé, car elle libère dans le corps des acides nocifs et des molécules (cytokines) qui provoquent des inflammations et aggravent les risques de maladies. Un postérieur généreux mais un ventre plat, ce serait donc l’idéal. «Malheureusement, l’un ne va souvent pas sans l’autre», reconnaît l’un des chercheurs.