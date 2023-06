Une alliée de Navalny condamnée à 7 ans et demi de prison

Une alliée du principal opposant russe, Alexeï Navalny, Lilia Tchanycheva, a été condamnée, mercredi, à sept ans et demi de prison pour des accusations d’«extrémisme», a annoncé un tribunal du centre de la Russie. L’opposante a été reconnue coupable d’avoir créé une «organisation extrémiste» et «condamnée à sept ans et six mois de colonie pénitentiaire à régime commun», a indiqué le tribunal Kirovski d’Oufa.