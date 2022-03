«Allô école Barack Obama j’écoute…»

Le «sauveur de l’Amérique» a d’ores et déjà des rues et des écoles à son nom. Un phénomène unique pour un président en exercice.

«École élémentaire Barack Obama, bonjour...». L'école publique Ludlum d'Hempstead dans l'État de New York n'a même pas attendu que le premier président noir des Etats-Unis prenne ses fonctions pour devenir la première école du pays à porter son nom. «Ce sont les enfants qui l'ont voulu. En adoptant le nom du président, nous voulions conserver ce grand espoir qu'il a fait naître: pouvoir changer sa communauté, son pays, rendre le monde meilleur», s'enflamme Jean Bligen, la principale.

Des écoles mais aussi des rues commencent à être rebaptisées du nom de Barack Obama aux États-Unis, un phénomène suscité par une vague d'optimisme et des attentes considérables. «C'est tout à fait inhabituel», note Robert Thompson qui enseigne la culture populaire à l'université de Syracuse, dans l'État de New York. «D'ordinaire, ce genre de choses arrive quand le président a quitté ses fonctions ou qu'il est mort», ajoute cet expert qui voit dans ce mouvement «un acte hautement politique, reflétant la victoire du premier président noir».

A Opa-Locka, une banlieue de Miami, il existe déjà une avenue «Honorable Barack Obama». Elle sera officiellement inaugurée le 16 février. Dorothy Johnson, conseillère municipale, a fait passer la mesure: «nous sommes fiers de ce qu'a accompli le 44e président et nous voulons en laisser une trace pour la prochaine génération», explique-t-elle. «Nous sommes la première ville du pays à consacrer un site à notre président», assure-t-elle ajoutant qu'Opa-Locka, à 70% noire, a été aussi la première ville à observer une journée à la mémoire de Martin Luther King.

Saint-Louis, dans le Missouri, a fait de même et à Hollywood en Floride, Thomas et Theresa Smith sont partis en croisade pour obtenir qu'une des principales artères de leur ville soit nommée «boulevard Barack Obama». «Nous voulons montrer à nos enfants (...) qu'avec l'éducation on arrive à tout», plaide Thomas, 55 ans, ancien lieutenant de l'armée de l'air qui, avec son épouse, arpente Hollywood pour recueillir 10 000 signatures en faveur du changement de nom.