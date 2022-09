Football : Allongée par terre, elle marque un but incroyable

Sami Baytosh se souviendra de cette journée. La milieu de terrain des Arizona Wildcats a inscrit le seul et unique but de la rencontre alors qu’elle était au sol, contre UC Davis.

Le chronomètre affichait 36 minutes dans la rencontre entre les Arizona Wildcasts et l’UC Davis Aggies lorsque le ballon a été glissé dans le but. La milieu de terrain Sami Baytosh n’était pourtant pas dans les meilleures conditions pour marquer. Elle a d’abord glissé en contrôlant le ballon avant de subtilement lober la gardienne adverse.

«J’ai réceptionné le centre et la défenseure et moi sommes tombées l’une sur l’autre. J’ai vu la gardienne s’avancer alors j’ai placée la balle au-dessus». Un reflexe qui vaut cher, puisqu’il a donné la victoire à son équipe jusque-là peu en vue offensivement. La preuve: les joueuses d’Arizona ont tiré six fois au but sur l’ensemble de la partie.