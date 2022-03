70e édition : Almodovar présidera le jury de Cannes

Le jury du Festival de Cannes sera cette année présidé par le cinéaste espagnol, habitué d'une manifestation qui l'a plusieurs fois récompensé sans lui décerner la Palme d'or.

Le réalisateur de «Talons aiguilles» et «Parle avec elle», icône flamboyante du cinéma espagnol depuis plus de 30 ans, succédera au réalisateur de la saga «Mad Max», l'Australien George Miller. Il décernera avec son jury la Palme d'or à l'issue du festival, qui se déroulera du 17 au 28 mai. «Je suis très heureux de fêter le 70e anniversaire du Festival du film de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j'ai le trac!», a déclaré Pedro Almodovar, 67 ans, cité dans le communiqué. «Être président du jury est une lourde responsabilité et j'espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège», a-t-il ajouté.