Grand Prix de Bahreïn : Alonso et Ferrari débutent la saison en fanfare

L'Espagnol a remporté dimanche le Grand Prix de Bahreïn devant son coéquipier brésilien Felipe Massa et le Britannique Lewis Hamilton (McLaren).

Alonso, deuxième pendant les deux premiers tiers de la course, en embuscade derrière l'auteur de la pole position Sebastian Vettel, a pris la tête au 34e tour, après que le pilote Red Bull, victime de problèmes mécaniques, eut baissé le rythme et ne l'a plus lâchée. Massa, dans son sillage, a doublé l'Allemand quelques hectomètres plus tard, assurant à Ferrari un doublé d'excellent augure pour le Championnat du monde 2010. Vettel, dépassé quelques boucles plus tard par Hamilton, a finalement terminé quatrième.