F1 : Alonso triomphe à Singapour

L'Espagnol Fernando Alonso (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Singapour de Formule 1, 15e épreuve de la saison, devant l'Allemand Sebastian Vettel et l'Australien Mark Webber, tous deux sur Red Bull.

Fernando ALonso remporte la course. (AFP)

Alonso, impressionnant sur le circuit urbain de Marina Bay, s'est imposé sans jamais trembler au terme d'une course qu'il a menée de bout en bout, à l'exception du 33e tour, qu'il a laissé à Nico Rosberg (Mercedes, 5e), à la faveur d'un changement de pneus. Sebastian Vettel, qui a passé la course dans un premier temps légèrement en retrait, ensuite dans le sillage de l'Espagnol, s'adjuge une 2e place méritée, qui lui permet, tout comme Alonso, de gagner un rang au Championnat, où il pointe désormais à la 4e position (181 points), quand l'Ibère est 2e (191).

Après sa mauvaise 5e place en qualifications, Mark Webber a réalisé un superbe GP, pour grimper sur la troisième marche du podium. L'Australien a changé prématurément ses pneus, contrairement aux autres leaders, à la faveur d'une première neutralisation de la course. Il a ensuite cravaché pour dépasser en piste plusieurs concurrents, ce qui lui a permis de doubler les deux McLaren de Lewis Hamilton et Jenson Button lorsque celles-ci se sont arrêtées à leur stand une vingtaine de boucles plus tard.