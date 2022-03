Alphie «très chagriné» de ne pas être le père

Le gamin de 13 ans, qui était devenu la coqueluche des journaux en affirmant qu'il avait eu un enfant, devenant le plus jeune papa du Royaume-Uni, a subi un test ADN qui s'est révélé négatif... L'identité du vrai père est révélée.

Alphie, 13 ans et la petite Maisie, née en février dernier.

En février, Alfie Patten, 13 ans, posait avec, dans les bras, "son" bébé, la petite Maisie Roxanne. Le visage poupin, difficile pour lui d'être crédible. Et pourtant. Il clamait haut et fort avoir eu cet enfant avec sa petite amie Chantelle Steadmann, 14 ans. Autrement dit, il devenait le plus jeune papa du Royaume-Uni.