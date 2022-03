Mondial-2022 : Alphonso Davies en pleurs après la qualification du Canada

Le Canada s'est qualifié pour le Mondial-2022, après 36 ans de disette, provoquant les larmes de son jeune joueur du Bayern Munich, Alphonso Davies, écarté des terrains depuis des mois.

Celui qui incarne la talentueuse génération canadienne a suivi le match en live sur la plateforme Twitch, et n'a pas pu retenir ses larmes au coup de sifflet final. Une séquence qui a largement été partagée sur les réseaux sociaux.

Avec 28 points, les Canadiens, écrasant (4-0) la Jamaïque, sont plus que jamais en tête du groupe. Ils ne peuvent plus être rattrapés par le 4e, le Costa Rica, qui en compte 22 après sa victoire au Salvador (2-1). Les Etats-Unis, faciles vainqueurs du Panama (5-1), grâce notamment à un triplé de Christian Pulisic, qui a inscrit deux penalties, sont deuxièmes. Et le Mexique qui l'a emporté (1-0) au Honduras, reste troisième.