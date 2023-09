Alsace: Incendie meurtrier à Strasbourg: 25 et 12 ans de réclusion requis

«La peur, la désolation et la mort, voilà ce qu’ont semé» Sassoun Azarian et Munasar Ali Abdullahi, 24 et 25 ans, cette «funeste nuit» du 26 au 27 février 2020, attaque d’entrée l’avocat général, Alexandre Chevrier, rappelant le bilan «terrible», cinq morts, de l’incendie. En l’absence d’aveux et de preuve formelle quant au déroulement des faits, M. Chevrier déroule pendant plus d’une heure une solide argumentation pour justifier ses réquisitions. L’incendie n’est pas le fait d’un problème électrique, comme l’a établi l’expert. Il n’est pas le fait de tierces personnes: «On ne voit personne d’autre au moment fatidique sur les vidéos», souligne le magistrat.