Alsace : L’art des «années sida» s’expose à Strasbourg

Une plongée dans «quatre décennies de création» : 40 ans après la découverte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), Strasbourg expose à partir de vendredi, quelque 80 artistes dont les œuvres ont été irriguées par l’une des épidémies les plus meurtrières de l’histoire.

Baptisée «Aux temps du sida. Œuvres , récits et entrelacs», elle propose jusqu’au 4 février, au musée d’Art contemporain et moderne de Strasbourg (MAMCS) plus de 150 œuvres d’artistes, parmi lesquelles la photographe américaine Nan Goldin, le sculpteur français Jean-Michel Othoniel, le chanteur allemand Klaus Nomi, l’artiste protéiforme américain David Wojnarowicz ou encore l’écrivain français Hervé Guibert. À l’image de nombreux autres artistes, ces trois derniers ont d’ailleurs été emportés par le virus du sida.