Rockhal : ALTER BRIDGE + HALESTORM + MAMMOTH WVH à la Rockhal

Concert

ALTER BRIDGE vous donne rendez-vous pour son septième album studio, la suite du très acclamé «Walk The Sky», sorti en 2019, qui a vu le groupe atteindre la première place dans plus d'une douzaine de classements dans le monde. Ils seront rejoints par les rockeurs HALESTORM et MAMMOTH WVH, lauréats de Grammy Awards, en tant qu'invités spéciaux. Le groupe Halestorm de Pennsylvanie sortira son nouvel album «Back From The Dead» le 6 mai, qui comprend son dernier single, «The Steeple».