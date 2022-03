Sur Android : Alternative aux Animoji d'Apple signée Swiftkey

La dernière version bêta du clavier virtuel racheté par Microsoft introduit une fonctionnalité qui vient concurrencer les émojis animés de la marque à la pomme.

Intégré à la dernière version bêta de Swiftkey sur Android , elle met actuellement à disposition des utilisateurs des personnages virtuels en forme d'animaux capables de reproduire leurs expressions faciales et mouvements de tête. A l'heure actuelle, ils sont au nombre de cinq: un dinosaure, un panda, un chat, un hibou et un chien.

Peut être utilisée sur une large gamme de smartphones

Cette nouveauté est le fruit de la collaboration entre les équipes de Swiftkey, Microsoft Computer Vision et Microsoft Research Asia, explique Microsoft dans un communiqué. La firme précise que Puppets ne s'appuie pas sur un capteur de profondeur 3D pour fonctionner. La fonctionnalité peut donc être utilisée sur une large gamme de smartphones (à partir d'Android 7.0 Nougat) et pas seulement sur les appareils haut de gamme. Les développeurs ont entraîné un réseau de neurones artificiels avec des photos et des vidéos de volontaires à apprendre à identifier chaque expression du visage afin de le reproduire sur l'animal virtuel.