Bourse : Altice va s'introduire au NYSE Euronext

LUXEMBOURG - Le câblo-opérateur luxembourgeois Altice, maison mère de Numericable, va s'introduire en bourse à Amsterdam pour lever 750 millions d'euros.

La holding Altice, basée au Luxembourg et actionnaire principal du câblo-opérateur Numericable Group, a annoncé mardi son intention de se faire coter à la Bourse d'Amsterdam. Altice espère à cette occasion lever 750 millions d'euros qui lui serviront à se désendetter, a précisé l'entreprise dans un communiqué. L'opération, dont le calendrier n'a pas été précisé, s'effectuera via une émission d'actions nouvelles mais aussi à travers la vente d'une partie des actions du fondateur Patrick Drahi et de certains membres de la direction. Avant même l'exercice d'une éventuelle option de surallocation, l'opération devrait permettre la constitution d'un flottant représentant 25% du capital.