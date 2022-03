Alyssa Milano conciliante avec le dopage

«La grande différence entre s’injecter du Botox et prendre des hormones de croissance, c’est qu’il n’existe aucune réglementation contre le Botox».

L’ex-star de la série «Charmed» fait une déclaration d’amour au baseball: «Certaines femmes rêvent de masques à la papaye et de pédicures à base de mangue. Moi, il suffit que vous me donniez un hot-dog, un beau duel de lanceurs et un jeu offensif et plein de suspense pour que je fonde sur place!».