Californie : Amanda Bynes libérée de sa tutelle

L’ancienne actrice ne dépend désormais plus de sa mère et peut mener sa vie comme elle l’entend.

Peu après la décision du juge, Amanda, qui n’était pas présente à l’audience, a transmis un communiqué à People via son avocat. «Je voudrais remercier mes fans pour leur amour et leurs bons voeux durant cette période. J’aimerais également remercier mon avocat et mes parents pour leur soutien ces neuf dernières années. J’ai travaillé dur pour que ma santé s’améliore afin de pouvoir vivre et travailler de manière indépendante et je continuerai de privilégier mon bien-être dans ce nouveau chapitre», a-t-elle indiqué.