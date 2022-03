Accro à la chirurgie : Amanda Bynes se fait encore refaire le nez

Pour la deuxième fois en quelques mois, l’actrice a fait refaire son appendice nasal. Elle a également écrit sur Twitter que son père était laid.

Après avoir vu les photos d’elle prises par les policiers lors de son arrestation le 23 mai, Amanda Bynes avait déclaré vouloir faire retoucher son nez par un chirurgien pour la deuxième fois. C’est aujourd’hui chose faite et la jeune femme s’en est vanté d’une façon un peu particulière sur Twitter .

«Mon père est aussi laid que RuPaul (NDLR: une célèbre drag-queen américaine). Je suis tellement reconnaissante de ne ressembler à aucun de vous. J’ai fait refaire mon nez après les photos des flics et maintenant mon nez et moi sommes magnifiques», a-t-elle écrit.

Une deuxième opération dans trois semaines

Amanda a confié à TMZ que l’opération avait eu lieu dimanche 2 juin et qu’elle allait à nouveau passer sur le billard dans trois semaines. «Il existe de courtes opérations qui sont faites pendant que je suis éveillée, mais sous anesthésie générale (sic). C’est presque parfait.» Elle a ajouté qu’elle arrêterait de se cacher des photographes lorsque son nez ne paraîtra plus aussi affreux sur les photos.

Pendant qu’elle était entre les mains de son chirurgien, Amanda a reçu le soutien d’Alfonso Ribeiro. L’acteur qui incarnait Carlton dans «Le Prince de Bel-Air» a déclaré à thegrio.com qu’il pensait que le monde avait changé et qu’à cause de la téléréalité tout le monde croyait avoir le droit de connaître la vie privée de tout le monde. «Si on arrête avec ça, elle arrivera probablement à s’en sortir».