Etats-Unis/Italie: Amanda Knox s’est fait un ami totalement improbable

États-Unis/Italie : Amanda Knox s’est fait un ami totalement improbable

Amanda Knox et Giuliano Mignini sont devenus de super potes, et c’est pour le moins surprenant. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que la relation entre l’Américaine et l’Italien est partie sur de mauvaises bases. Après le meurtre de Meredith Kercher survenu en novembre 2007 à Pérouse, le procureur Giuliano Mignini a mené l’enquête puis les poursuites contre Amanda Knox, son petit ami de l’époque Raffaele Sollecito et Rudy Guede. Condamnée en 2009 à 26 ans de prison, l’Américaine a été acquittée en appel, avant d’être condamnée à nouveau en 2013 et d’être définitivement acquittée en 2015.