Hospitalisée d'urgence: la grossesse d'Amandine Pellissard en danger

La Française de 37 ans a raconté jeudi sur Instagram qu’elle était hospitalisée, après avoir «senti des pertes inhabituelles qui ressemblaient à des fuites de liquide amniotique». Elle a précisé qu’elle n’avait pas la «forme olympique» et que les nouvelles des médecins n’étaient «pas cool».

Poche fissurée

Du coup, elle devra rester à l’hôpital jusqu’au terme de la grossesse, en novembre 2023. «Je sais que je ne rentrerai pas chez moi avant d’avoir accouché. Sachant qu’on veut que ça arrive le plus tard possible, il y en a peut-être pour un mois, deux mois, deux mois et demi», a-t-elle encore dit.