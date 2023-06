Ex-Miss France: Amandine Petit a souffert de complexes quand elle était jeune

«À l’école, quand on est différent, on devient la risée de tous», a-t-elle regretté sur le plateau du Buzz TV. Elle a raconté qu’on lui avait détecté, quand elle était gosse, un nodule sur l’une de ses deux cordes vocales, ce qui causait ce timbre particulier. Encore aujourd’hui, si elle est fatiguée par exemple, elle risque de perdre sa voix. «Je n’aurais pas pu faire une carrière de chanteuse même si j’aurais bien aimé être le binôme de Garou (NDLR: chanteur québécois réputé pour sa voix éraillée)», a-t-elle tout de même plaisanté.

Toujours en ce qui concerne sa vie privée, la Normande de 25 ans, qui avait provoqué une cohue dans un centre commercial, a également expliqué pourquoi elle refusait de s’épancher publiquement sur sa vie amoureuse, une chose qu’elle n’a pas fait non plus dans son livre. «Cette question a jonché mon année de Miss France et même encore après. J’ai toujours évoqué ma famille (ndlr: sa grand-maman tient une large place dans son autobiographie) et mes amis, mais pas mon couple. Je veux garder un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée», a justifié celle qui estime déjà en dévoiler «beaucoup» sur les réseaux sociaux où elle compte 640 000 fans rien que sur Instagram.