Tablettes : Amazon dévoile trois nouvelles Kindle Fire

Le géant américain du commerce en ligne a présenté trois nouveaux modèles de tablettes: les Kindle Fire HD, HDX 7 et HDX 8.9.

Après la présentation des deux nouvelles Surface de Microsoft lundi, c'est au tour d'Amazon de dévoiler ses nouvelles tablettes. Le géant américain du commerce en ligne a répondu en lançant trois nouveaux modèles. Le premier est une Kindle Fire HD mise à jour proposée à un prix très concurrentiel, à savoir 139 dollars. La tablette dispose de 16 Go d'espace de stockage et d'un écran 1280 x 800. Sa date de commercialisation n'est pas encore connue.

Quant aux modèles HDX 7 et HDX 8.9, ils affichent respectivement des écrans très haute définition de 1920 x 1200 (323 ppp) et 2560 x 1660 (339 ppp). Ces deux tablettes embarquent 2 Go de mémoire vive et des processeurs quad-core Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz. Les tablettes Kindle HDX ont la particularité de ne pas tourner sous Android mais sous le système d'exploitation maison FireOS 3.0 «Mojito». Il introduit par exemple un système d'assistance qui relie l'utilisateur au service d'assistance en quelques secondes lorsqu'on appuie sur un bouton Mayday.