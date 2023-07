Les plus gros employeurs du Luxembourg: Amazon double Post et Cactus, les CFL toujours premiers

Au 1er janvier 2023, le groupe CFL était toujours le premier employeur du pays avec 4 790 salariés, soit 80 de plus que l'année dernière, selon les chiffres publiés ce jeudi par le Statec. Grande nouveauté, Amazon pointe désormais à la 2e place avec 4 570 salariés, soit 610 de plus en un an. Une hausse des effectifs qui lui permet de doubler d'un coup les groupes Cactus (4 290 salariés, -150), Dussmann (4 460 salariés, +150) et Post (4 500 salariés, -40).