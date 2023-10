Amazon piégé: Il piège Amazon et devient n1 des ventes… avec des bouteilles de pipi

Vous ne commanderez peut-être plus jamais de la même façon chez Amazon... Diffusé la semaine dernière sur Channel 4, le documentaire «The Great Amazon Heist» du cinéaste britannique Oobah Butler est en effet assez édifiant et pourrait faire vaciller la multinationale américaine dont la richesse est égale au PIB de l'Autriche (quelque 470 milliards d’euros).

Face à cette aberration, le cinéaste a voulu aller plus loin. «De toute évidence, Amazon ne se soucie pas de la vessie de ses employés mais savez-vous de quoi ils se soucient? Des produits. Et de leur plateforme». C'est alors que lui vient l'idée de récolter toutes ces bouteilles d'urine et de les vendre... sur Amazon bien sûr.

En une demi-journée, il réunit assez de matière première pour lancer son projet et décide de transformer ce pipi en une gamme de boissons énergisantes. En quelques heures, il lui trouve un nom – «Release Energy» – et invente un packaging chatoyant à sa boisson «entièrement réutilisable». Il commence ensuite à répertorier son produit sur Amazon, en ne cachant pas que le produit est fabriqué à base d'urine.

Il explique ensuite avoir sollicité tous ses contacts pour qu'ils achètent des bouteilles et ainsi stimulé l'algorithme. Il écoule 30 puis 50 flacons. «Et puis quelque chose de bizarre s'est produit: de vrais inconnus que je n’ai pas recrutés pour m’aider commencent à remarquer la boisson et à l’acheter», explique-t-il, indiquant avoir «brièvement envisagé» d'effectivement leur envoyer la marchandise avant d'annuler les commandes.

Amazon a dénoncé «un coup grossier» et indiqué que «rien n'était plus important que la sécurité et le bien-être des employés». L'entreprise a ajouté disposer «d'outils de pointe pour empêcher la mise en vente de produits véritablement dangereux, et nous surveillons nos magasins pour détecter de véritables problèmes de sécurité des produits».