Aux Etats-Unis: Amazon responsable de la moitié des blessures dans les entrepôts en 2021

Aux États-Unis : Amazon responsable de la moitié des blessures dans les entrepôts en 2021

D'après le Strategic organizing center (SOC), les ouvriers des centres logistiques d'Amazon ont subi plus de 34 000 «blessures sérieuses» sur leur lieu de travail l'année dernière, soit un taux deux fois plus élevé que celui des entrepôts américains n'appartenant pas au groupe de Seattle.

«Après avoir assoupli certaines de ses méthodes disciplinaires pendant les premiers mois de la pandémie de Covid-19, Amazon a réinstauré ses systèmes de contrôle et la pression à la production fin 2020, et le taux de blessure a considérablement augmenté dans la foulée», indique le SOC.

La coalition précise se fonder sur des données fournies par Amazon à l'OSHA, l'agence fédérale chargée de la prévention des accidents du travail. Le groupe n'a pas répondu à une sollicitation de l'AFP dans l'immédiat. Amazon a embauché à tour de bras pendant la pandémie. D'après ce rapport, aux Etats-Unis, la société est passée de quelques 700 sites en 2020 à plus de 900 en 2021, et de plus de 200.000 salariés en 2017 à plus de 560 000 en 2021.